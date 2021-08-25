На День Независимости: боевики убили украинского военнослужащего

В результате обстрелов российских наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток погиб украинский военнослужащий.

Еще один боец ВСУ получил ранения, сообщила пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

Раненный был эвакуирован в ближайший военный госпиталь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Украинская сторона передала информацию об обстреле в СЦКК и представителям ОБСЕ.

Напомним, накануне российские наемники убили еще одного украинского защитника в результате минометного обстрела.

Военнослужащий погиб в результате минометного обстрела неподалеку Марьинки.

Кроме того, накануне также фиксировалась стрельба и дистанционное минирование территорий со стороны пророссийских боевиков.