На День Независимости: боевики убили украинского военнослужащего

В результате обстрелов российских наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток погиб украинский военнослужащий.
Еще один боец ВСУ получил ранения, сообщила пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.
Раненный был эвакуирован в ближайший военный госпиталь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Украинская сторона передала информацию об обстреле в СЦКК и представителям ОБСЕ.
Напомним, накануне российские наемники убили еще одного украинского защитника в результате минометного обстрела.
Военнослужащий погиб в результате минометного обстрела неподалеку Марьинки.
Кроме того, накануне также фиксировалась стрельба и дистанционное минирование территорий со стороны пророссийских боевиков.