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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

На День Независимости: боевики убили украинского военнослужащего

Донбас, ООС, війна на Добасі

В результате обстрелов российских наемников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток погиб украинский военнослужащий.

Еще один боец ВСУ получил ранения, сообщила пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

Раненный был эвакуирован в ближайший военный госпиталь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Украинская сторона передала информацию об обстреле в СЦКК и представителям ОБСЕ.

Напомним, накануне российские наемники убили еще одного украинского защитника в результате минометного обстрела.

Военнослужащий погиб в результате минометного обстрела неподалеку Марьинки.

Кроме того, накануне также фиксировалась стрельба и дистанционное минирование территорий со стороны пророссийских боевиков.

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