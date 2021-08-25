На День Незалежності: бойовики вбили українського військовослужбовця

В результаті обстрілу російських найманців у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід загинув український військовослужбовець.
Ще один боєць ЗСУ отримав поранення, повідомила прес-центр Операції об’єднаних сил на Донбасі.
Пораненого евакуювали до найближчого військового госпіталю. Його стан оцінюється як задовільний.
Українська сторона передала інформацію про обстріл в СЦКК і представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, напередодні російські найманці вбили ще одного українського захисника в результаті мінометного обстрілу.
Військовослужбовець загинув в результаті мінометного обстрілу неподалік Мар’їнки.
Крім того, напередодні також фіксувалася стрілянина і дистанційне мінування територій з боку проросійських бойовиків.