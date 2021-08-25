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Дмитро Кудрявцев |

На День Незалежності: бойовики вбили українського військовослужбовця

Донбас, ООС, війна на Добасі

В результаті обстрілу російських найманців у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід загинув український військовослужбовець.

Ще один боєць ЗСУ отримав поранення, повідомила прес-центр Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Пораненого евакуювали до найближчого військового госпіталю. Його стан оцінюється як задовільний.

Українська сторона передала інформацію про обстріл в СЦКК і представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, напередодні російські найманці вбили ще одного українського захисника в результаті мінометного обстрілу.

Військовослужбовець загинув в результаті мінометного обстрілу неподалік Мар’їнки.

Крім того, напередодні також фіксувалася стрілянина і дистанційне мінування територій з боку проросійських бойовиків.

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