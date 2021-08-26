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Валентина Летяк |

Другий вибух біля аеропорту Кабула: працював терорист-смертник

кабул афганістан аеропорт

Внаслідок вибуху терориста-смертника біля воріт аеропорту Кабула в Афганістані постраждали щонайменше троє американських морських піхотинців. Це вже другий вибух за сьогодні.

Інформацію про другий теракт підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт аеропорту був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька жителів США і цивільного населення, – написав він соцмережі.

За його словами, вибух прогримів поблизу готелю Baron.

 

За даними ЗМІ, щонайменше п’ятеро загиблих і більше 10 поранених доставлено в лікарню після двох вибухів.

 

Точна кількість загиблих та постраждалих нині невідома.

Вибух біля аеропорту Кабула

Перший вибух стався біля воріт аеропорту Кабула в Афганістані. Точних даних про потерпілих немає, тому що біля воріт було багато людей.

За даними місцевих ЗМІ, в результаті підриву бомби загинули щонайменше дві людини і десятки поранені. Інформація про постраждалих українців поки не надходила.

Раніше в Міноборони Великобританії заявляли про дуже високу загрозу терористичної атаки в аеропорту Кабула, де США та їх союзники проводять операцію з евакуації цивільних, які бажають залишити Афганістан.

Президент США Джо Байден заявив, що евакуацію планують завершити до 31 серпня.

Джерело: Fox News

Фото: Depositphotos

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