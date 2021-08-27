Град размером как перепелиное яйцо, мощный ливень и шквальный ветер, который срывал с домов крыши. Жители села Рудни Киевской области пережили настоящий апокалипсис. А когда непогода стихла и люди вышли на улицу — там их ждал еще один страшный сюрприз.

Старая электроопора из дерева не устояла перед бурей и треснула как спичка. Столб угрожающе наклонился и держится на нескольких проводах.

Жители домов, которые живут возле аварийного столба, вынуждены буквально пригибаться, когда ходят по собственном дворе, потому что электропровода держится практически на веревках для белья.

Жители села ежедневно вынуждены рисковать жизнью. Если аварийная опора упадет, их просто может убить током. Ведь сети — под напряжением. Здесь почти в каждом дворе есть дети. Родители так встревожены, что не выпускают малышей на улицу.

— Мы здесь сидим, гуляем, купаемся, если надо. У нас тут весело и красиво. Но действительно, это опасно, страшно. Мы теперь уже реже выходим, — рассказала местная жительница Татьяна.

Испуганные жители начали обрывать линии энергокомпании. В конце концов, все-таки дозвонились. Там объяснили, что после непогоды аварийные бригады работают не покладая рук, и нужно немного подождать. Но прошел уже месяц, а опора так и висит.

Селяне пошли просить помощи у местной старосты. Женщина объясняет: уже давно заявила энергетикам о проблеме, но результата ноль.

В конце концов, ремонтники таки приехали. Осмотрели покосившийся столб и заявили шокированным людям, что не такой он уже и аварийный.

— Там поставили машину, даже не заехали сюда. Пришли посмотрели и сказали: ну он на проводах еще держится. Еще простоит. И поехали. Такой был ответ. А сколько простоит — неизвестно, — рассказала местная жительница Людмила.

Обратную связь с облэнерго удалось наладить только через соцсети. Представители компании подбадривают возмущенных жителей села, что столб таки поменяют. Возможно, до конца года.

— Действительно, дефект имеет место. Но опасности здоровью и жизни населения нет. Поэтому мы эти работы запланировали на 17 число, — сообщил операционный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Олег Калюш.

Затруднились энергетики и четко объяснить, почему эта раритетная опора до сих пор стоит в деревне.

По словам местных, старые столбы в селе массово меняли на бетонные еще в восьмидесятых годах прошлого века. Но об этом почему-то забыли. И понятно, деревянная опора не могла простоять вечно и однажды просто не выдержала натиска стихии.

А пока энергетики рассуждают, когда отправить ремонтную бригаду, жители села ходят по улице, словно по минному полю. Если сети упадут — на людей может ждать ужасная смерть.