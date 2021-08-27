Град розміром з перепелине яйце, потужна злива і шквальний вітер, який зривав з будинків дахи. Жителі села Рудні Київської області пережили справжній апокаліпсис. А коли негода вщухла і люди вийшли на вулицю – там на них чекав ще один страшний сюрприз.

Стара електроопора з дерева не встояла перед бурею і тріснула як сірник. Стовп загрозливо нахилився і тримається на декількох проводах.

Мешканці будинків, які живуть біля аварійного стовпа, змушені буквально пригинатися, коли ходять власним двором, тому що електропроводи тримається практично на мотузках для білизни.

Жителі села щодня змушені ризикувати життям. Якщо аварійна опора впаде, їх просто може вбити струмом. Адже мережі – під напругою. Тут майже в кожному дворі є діти. Батьки так стривожені, що не випускають дітей на вулицю.

– Ми тут сидимо, гуляємо, купаємося, якщо треба. У нас тут весело і красиво. Але дійсно, це небезпечно, страшно. Ми тепер уже рідше виходимо, – розповіла місцева мешканка Тетяна.

Перелякані жителі почали обривати лінії енергокомпанії. Зрештою, таки додзвонилися. Там пояснили, що після негоди аварійні бригади працюють не покладаючи рук, і потрібно трохи почекати. Але пройшов вже місяць, а опора так і висить.

Селяни пішли просити допомоги у місцевої старости. Жінка пояснює: вже давно заявила енергетикам про проблему, але результату нуль.

Зрештою, ремонтники таки приїхали. Оглянули похилений стовп і заявили шокованим людям, що не такий він уже й аварійний.

– Там поставили машину, навіть не заїхали сюди. Прийшли подивилися і сказали: ну він на проводах ще тримається. Ще простоїть. І поїхали. Такою була відповідь. А скільки простоїть – невідомо, – розповіла місцева мешканка Людмила.

Зворотний зв’язок з обленерго вдалося налагодити лише через соцмережі. Представники компанії підбадьорюють обурених жителів села, що стовп таки поміняють. Можливо, до кінця року.

– Дійсно, дефект має місце. Але небезпеки здоров’ю і життю населення немає. Тому ми ці роботи запланували на 17 число, – повідомив операційний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Олег Калюш.

Не змогли енергетики й чітко пояснити, чому ця раритетна опора досі стоїть в селі.

За словами місцевих, старі стовпи в селі масово міняли на бетонні ще у вісімдесятих роках минулого століття. Але про цей чомусь забули. І зрозуміло, дерев’яна опора не могла простояти вічно й одного разу просто не витримала натиску стихії.

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А поки енергетики міркують, коли відправити ремонтну бригаду, жителі села ходять вулицею, немов мінним полем. Якщо мережі впадуть – на людей може чекати жахлива смерть.