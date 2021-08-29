28 августа в Чернигове задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

По данным правоохранителей, 27 августа в полицию сообщили об изнасиловании девочки.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

Впоследствии полицейские установили личность нападавшего и задержали его.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Открыто производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

В то же время по данным местных СМИ известно, что изнасилование произошло на Привокзальном рынке Чернигова. Нападавший, вероятно, гражданин Азербайджана.

Так, мужчина попросил девочку помочь убрать в его торговом вагончике.

Девочка якобы согласилась и зашла в помещение, где он повалил ее на пол и начал насиловать.

Источник: Нацполиция, Чернигов.City