Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Повалил на пол и изнасиловал: в Чернигове 58-летний мужчина может сесть на 15 лет

Повалил на пол и изнасиловал: в Чернигове 58-летний мужчина может сесть на 15 лет

28 августа в Чернигове задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

По данным правоохранителей, 27 августа в полицию сообщили об изнасиловании девочки.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.

Впоследствии полицейские установили личность нападавшего и задержали его.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Открыто производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

В то же время по данным местных СМИ известно, что изнасилование произошло на Привокзальном рынке Чернигова. Нападавший, вероятно, гражданин Азербайджана.

Так, мужчина попросил девочку помочь убрать в его торговом вагончике.

Девочка якобы согласилась и зашла в помещение, где он повалил ее на пол и начал насиловать.

Источник: Нацполиция, Чернигов.City

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка