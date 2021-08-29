28 августа в Чернигове задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.
По данным правоохранителей, 27 августа в полицию сообщили об изнасиловании девочки.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции.
Впоследствии полицейские установили личность нападавшего и задержали его.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Открыто производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.
В то же время по данным местных СМИ известно, что изнасилование произошло на Привокзальном рынке Чернигова. Нападавший, вероятно, гражданин Азербайджана.
Так, мужчина попросил девочку помочь убрать в его торговом вагончике.
Девочка якобы согласилась и зашла в помещение, где он повалил ее на пол и начал насиловать.
Источник: Нацполиция, Чернигов.City