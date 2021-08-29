28 серпня у Чернігові затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

За даними правоохоронців, 27 серпня у поліцію повідомили про зґвалтування дівчинки.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Згодом поліцейські встановили особу нападника та затримали його.

Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку вже повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

Водночас за даними місцевих ЗМІ відомо, що зґвалтування сталося на Привокзальному ринку Чернігова. Нападник, ймовірно, громадянин Азербайджану.

Так, чоловік попросив дівчинку допомогти прибрати у його торговому вагончику.

Дівчинка нібито погодилась та зайшла у приміщення, де зловмисник повалив її на підлогу та почав ґвалтувати.

Джерело: Нацполіція, Чернігів.City