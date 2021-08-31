На днях в Киевской области мужчина чуть не до смерти избил друга после того, как застал его в постели с женой.

Житель села Качалы вернулся домой с работы, а любимой там не обнаружил. После этого он пошел искать ее в деревне, а зайдя в дом товарища, увидел их обоих в постели.

Разъяренный мужчина схватил в руки стамеску и начал бить оппонента. Успокоившись, он самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Острое лезвие пробило пострадавшему живот и легкие.

Иван с Натальей переехали в село три года назад, а сейчас арендуют здесь квартиру. Супруги воспитывают четверых малолетних детей — в ту ночь они были у бабушки. Ссоры в семье, конечно, случались, но к такому дошло впервые. Соседи становятся на сторону мужчины.

— Его довели до такого. Я думаю, что он невиновен вовсе … Любой человек в таком стрессе сделала бы еще хуже. Все село скажет, что добрый человек … Жена наделала беды, — комментирует Юлия — соседка пары.

Пострадавшего 25-летнего Николая уже выписали из больницы, но в ближайшее время его ждет операция.

После инцидента Наталья переехала к матери в соседнее село. Женщина не хочет рассказывать о той ночи, однако уверяет — интима с соседом у нее не было.

— Он нас только увидел, как мы лежали в постели. Все, и тогда я выскочила. Он как свет включил, то сразу налетел на Николая. Я увидела, как Колька был в крови, и он испугался, бросил ту стамеску и выбежал из дома … Нет, не было у нас интима вообще.

По словам Натальи, муж часто бьет ее в состоянии алкогольного опьянения, но соседи его защищают, потому что он им помогает.

— У него золотые руки, и за ним все будут идти. Почему я не работала? Потому что он меня ревнует к каждой колодке, понимаете? Я только должна была работать в лесу, как ишак. Месяц назад я проходила с ребрами переломанными, с таким синяком, с прожженной бородой, что зажигалкой палил.

Пара в браке уже почти 14 лет. Несмотря на то, что произошло, Наталья готова забыть обиды и снова съехаться с мужем, если он ей тоже простит. Однако за избиение 25-летнего Николая Ивану грозит лишение свободы, сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.