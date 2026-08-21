ФК Харьков заявил, что российский любительский клуб РВ Челлендж из Санкт-Петербурга хочет подписать украинского нападающего Алексея Сидорова, который сбежал за границу.

Об этом говорится в заявлении украинского клуба.

Футболист Сидоров нашелся в России

25-летний Алексей Сидоров имеет действующий контракт с ФК Харьков, который действует до 30 июня 2028 года.

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Клуб отметил, что футболист без ведома покинул пределы Украины из-за «семейных обстоятельств» и до сих пор не вернулся. Вместо этого Алексей пытается присоединиться к любительскому клубу в России.

– 18 августа 2026 года футбольный клуб Харьков получил информацию о поступлении в системе FIFA TMS запроса от Российского футбольного союза о выдаче международного трансферного сертификата на футболиста Алексея Сидорова для его регистрации в российском клубе RV Сhellendzh в статусе любителя, – говорится в заявлении.

В ФК Харьков отмечают, что неоднократно призывали Сидорова вернуться и выполнить условия соглашения, но тот не реагировал.

– ФК Харьков категорически осуждает такие действия Сидорова и оставляет за собой право защищать свои права и законные интересы в соответствии с законодательством Украины, регламентными нормами УАФ и ФИФА, – говорится в заявлении клуба.

Клуб обращается к Украинской ассоциации футбола с просьбой принять все возможные необходимые меры по защите интересов клуба, аффилированного с УАФ, в связи с переходом футболиста, имеющего действующий контракт.

Сидоров на протяжении своей карьеры выступал за Колос, Харьков и запорожский Металлург.

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