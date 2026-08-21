Российские войска в ночь на 21 августа продолжили атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. В Сумской области под ударами оказались жилые кварталы, а в Харьковской области российские дроны атаковали село Лебяжье.

В то же время последствия российских атак на портовую инфраструктуру Одессы все сильнее сказываются на украинской экономике.

Между тем The Atlantic сообщает о якобы разработанном в Украине плане использования до тысячи дронов в сутки для фактического закрытия воздушного пространства над Москвой, хотя в Офисе президента существование такого плана отрицают.

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Россия же провела ракетные учения вблизи Южных Курильских островов, на часть которых претендует Япония.

Об этих и других событиях ночи и утра 21 августа — читай в дайджесте.

Атака на Сумскую область

В ночь на 21 августа российские войска массированно атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. В Сумах зафиксированы попадания в четырех местах.

В эпицентре одного из ударов оказался двухэтажный жилой дом, который получил значительные повреждения.

Еще накануне вечером российские войска атаковали Конотоп. По предварительной информации ОВА, враг применил скоростные беспилотники реактивного типа и нанес три прицельных удара по жилому сектору.

Также в Есманской общине беспилотник попал в дом.

Всего в результате российских атак в Сумской области пострадали восемь человек, среди них — 16-летняя девушка.

Удар дронов по Лебяжьему в Харьковской области

Ночью российские войска атаковали Лебяжье в Харьковской области шестью ударными беспилотниками.

После попаданий в пяти частных жилых домах возникли пожары. Три дома полностью уничтожены, ещё 20 частных домов и три хозяйственные постройки повреждены.

Во время спасательных работ и разбора завалов спасатели извлекли тела двух женщин в возрасте 73 и 66 лет.

Еще две женщины, 41 и 73 лет, получили ранения. Медики оказали им необходимую помощь.

Удары по портам Одессы угрожают украинской экономике

Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы практически остановило морской экспорт украинского зерна в разгар жатвы, пишет Bloomberg.

До усиления атак одесские порты обеспечивали около 90% морских поставок украинского зерна. Теперь проблемы с вывозом урожая создают риски не только для аграриев, но и для всей украинской экономики, поскольку аграрная продукция обеспечивает более половины экспортной выручки страны.

По оценкам НБУ, из-за перебоев с экспортом Украина может потерять до $2,5 млрд уже в этом году. Oxford Economics прогнозирует, что потери экономики могут составить 1,8% ВВП в 2026 году и 2,1% в 2027-м.

Если серьезные проблемы с экспортом сохранятся дольше, по этим оценкам, потери в 2027 году могут достичь 5,3% ВВП.

Из-за невозможности нормально вывозить зерно часть аграриев вынуждена хранить урожай в специальных рукавах прямо на полях или продавать его по цене, которая не покрывает затрат. Если ситуация не изменится, украинские зернохранилища могут быть заполнены уже в начале ноября.

Украина пытается перенаправить грузы на железную дорогу и в дунайские порты, но эти маршруты дороже и имеют меньшую пропускную способность.

Украина якобы рассматривала план масштабных атак дронами на Москву

Украинские чиновники в начале 2026 года якобы предложили президенту Владимиру Зеленскому план масштабного применения беспилотников против аэропортов Москвы и ее окрестностей, пишет The Atlantic со ссылкой на двух собеседников.

По информации издания, план предполагал запуск до тысячи автономных дронов в сутки. Целью должно было стать длительное фактическое закрытие московского воздушного пространства для гражданской авиации.

The Atlantic утверждает, что Зеленский выразил серьезные опасения из-за риска столкновения дронов с гражданскими самолетами и возможных жертв.

К середине весны проект якобы получил кодовое название M&M’s, однако в июле его разработку приостановили.

В то же время Офис президента категорически опроверг информацию о существовании такого плана, назвав ее “полной ерундой”.

Россия провела ракетные учения возле спорных с Японией островов

Российские военные провели ракетные стрельбы в районе Южных Курильских островов, часть которых Япония считает своей территорией, сообщает Bloomberg.

К учениям привлекли атомную подводную лодку, ракетный крейсер и береговой ракетный комплекс Бастион. Российская сторона утверждает, что ракеты запускали по целям на расстоянии более 300 км.

Учения проходили вблизи территорий, которые десятилетиями остаются предметом спора между Москвой и Токио. В частности, Россия ещё в 2016 году разместила комплексы Бастион на острове Итуруп, который Япония называет Эторофу.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги заявил, что наращивание российского военного присутствия на четырех спорных островах противоречит позиции Токио и неприемлемо.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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