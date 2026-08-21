Утром 21 августа в Пермском крае РФ раздались взрывы на фоне атаки дронов. Местные власти заявили о работе противовоздушной обороны, а в Перми очевидцы сообщили о дыме над нефтеперерабатывающим заводом ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез (ПНОС).

Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края и Telegram-канал Astra.

Атака на НПЗ в Перми 21 августа

Об атаке около 07:30 сообщило Министерство территориальной безопасности Пермского края. Там заявили, что российские силы ПВО отражают удар беспилотников, а на месте работают оперативные службы.

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На фоне взрывов жители Перми начали публиковать в соцсетях фото и видео последствий атаки – столб дыма в районе НПЗ ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. OSINT-эксперт Telegram-канала ASTRA идентифицировал предприятие по опубликованным кадрам.

В то же время российские власти пока официально не сообщали о повреждении НПЗ или последствиях атаки.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Большое Савино в Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. После 08:00 власти Пермского края сообщили об отмене режима беспилотной опасности.

Пермский НПЗ уже не раз становился целью атак. В частности, об ударах по предприятию сообщали 30 апреля, 7 мая и 29 июля.

Что заявили в Минобороны РФ

Российское Минобороны заявило о якобы сбитии за ночь 325 украинских беспилотников. По утверждению ведомства, дроны атаковали ряд регионов РФ, в том числе Пермский край.

Официальных данных о количестве беспилотников, которые могли упасть на территории Пермского края, а также о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Силы обороны Украины 29 июля и в ночь на 30 июля поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в российской Перми.

8 мая дроны СБУ в третий раз атаковала НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез и НПС Пермь в РФ. В результате удара на НПЗ загорелась установка АВТ, на НПС Пермь был поврежден один из резервуаров.

Фото: Exilenova+

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