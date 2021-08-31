Днями у Київської області чоловік ледь не до смерті побив друга після того, як застукав його у ліжку з дружиною.

Мешканець села Качали повернувся додому з роботи, а коханої там не виявив. Після цього він пішов шукати її у селі, а зайшовши у будинок товариша, побачив їх обох в ліжку.

Розлючений чоловік вхопив у руки стамеску та почав бити опонента. Заспокоївшись, він самостійно викликав швидку допомогу та поліцію. Гостре лезо пробило постраждалому живіт та легені.

Іван із Наталею переїхали в село три роки тому, а зараз орендують тут квартиру. Подружжя виховує чотирьох малолітніх дітей – у ту ніч вони були в бабусі. Сварки в сім’ї, звісно, траплялися, але до такого дійшло вперше. Сусіди натомість стають на бік чоловіка.

– Його довели до такого. Я гадаю, що він невинуватий зовсім… Будь-яка людина у такому стресі зробила б ще гірше. Все село скаже, що добра людина… Дружина наробила лиха, – коментує Юлія – сусідка пари.

Постраждалого 25-річного Миколу уже виписали з лікарні, але найближчим часом на нього чекає операція.

Після інциденту Наталя переїхала до матері у сусіднє село. Жінка не хоче розповідати про ту ніч, однак запевняє – інтиму з сусідом у неї не було.

– Він нас тільки побачив, як ми лежали у ліжку. Все, і тоді я вискочила. Він як світло увімкнув, то зразу налетів на Миколу. Я побачила, як Колька був у крові, і він злякався, кинув ту стамеску і вибіг із хати… Ні, не було в нас інтиму взагалі.

За словами Наталі, чоловік часто б’є її, коли на підпитку, але сусіди його захищають, бо він їм допомагає.

– У нього золоті руки, та за ним усі будуть іти. Чого я не працювала? Тому що він мене ревнує до кожної колодки, розумієте? Я тільки мала працювати у лісі, як ішак. Місяць тому я походила з ребрами переламаними, з отаким синцем, із пропаленою бородою, що запальничкою палив.

Пара у шлюбі вже майже 14 років. Попри те, що сталося, Наталія готова забути образи та знову з’їхатися із чоловіком, якщо він їй теж пробачить. Однак за побиття 25-річного Миколи Івану загрожує позбавлення волі, наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.