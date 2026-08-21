РФ провела ракетные учения возле спорных с Японией островов
- Россия провела редкие ракетные учения в районе Южных Курильских островов, часть которых Япония считает своей территорией.
- В Токио заявили, что наращивание российского военного присутствия на спорных островах неприемлемо.
Российские военные провели редкие ракетные стрельбы в районе Южных Курил с участием атомной подводной лодки, ракетного крейсера и берегового комплекса Бастион.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ракетные учения РФ у спорных с Японией островов: что известно
По данным Bloomberg, Тихоокеанский флот РФ сообщил о пусках ракет с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и берегового ракетного комплекса Бастион.
Учения проходили в районе Южных Курильских островов. Точную дату и место проведения стрельб российская сторона не назвала.
Утверждается, что ракеты запускали по целям, расположенным на расстоянии более 300 км, и все они якобы были поражены.
По данным агентства, Россия еще в 2016 году разместила береговые ракетные комплексы Бастион на острове Итуруп, который в Японии называют Эторофу. Он входит в группу островов, территориальная принадлежность которых десятилетиями остается предметом спора между Москвой и Токио.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотеги заявил, что наращивание Россией военного присутствия на четырех островах противоречит позиции Токио и неприемлемо.