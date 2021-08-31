В Северодонецке задержали агента ФСБ — он должен был организовать убийство специалиста ВСУ — подробности

В Северодонецке украинская контрразведка задержала боевика, который по заданию ФСБ РФ должен был организовать убийство специалиста Вооруженных сил Украины по вооружениям.

По данным Службы безопасности Украины, злоумышленник специально въехал на подконтрольную территорию Украины и по заданию спецслужбы РФ планировал взорвать автомобиль с военным.

Может сесть на 10 лет: агент ФСБ готовил в Украине подрыв машины со специалистом ВСУ / 3 фотографии

Для этого боевик хотел использовать самодельное взрывное устройство.

Таким образом российская спецслужба хотела отомстить украинцу за дачу показаний в одном из дел СБУ касательно агентурной сети ФСБ РФ, которую раскрыли в феврале 2021 года.

Задачей этой сети было получение и передача представителям спецслужбы РФ информации с ограниченным доступом в оборонной сфере.

Однако сотрудники СБУ задержали агента ФСБ при реализации соответствующих планов. Теперь злоумышленника ждут в суде.

Ему предъявляют обвинения по трем статьям УК Украины: покушение на преступление, теракт и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.