В Вене завершился гранд-финал Евровидения-2026, который в этом году принимала Австрия после победы JJ с песней Wasted Love. Шоу, как обычно, собрало миллионы зрителей у экранов, а арена в Вене на несколько часов превратилась в центр главного музыкального события Европы.

Яркие моменты финала Евровидения 2026

Финал этого года был построен вокруг концепции сочетания классического европейского шика и современных технологий. Организаторы сделали ставку на масштабные LED-инсталляции, кинематографическое освещение и сцену с динамичными платформами, которые менялись почти после каждого номера.

Само шоу сопровождалось большим количеством визуальных эффектов, а также отсылками к музыкальной истории Австрии.

В финале выступили представители десятков стран, которые боролись за победу в конкурсе. Помимо конкурсной программы, зрителям также подготовили специальные номера от приглашенных гостей. Среди приглашенных артистов, появившихся на сцене Евровидения-2026, были победительница конкурса Руслана и Верка Сердючка.

Не менее ярким и интригующим этапом вечера стало голосование Украины за исполнителей на Евровидении 2026, которое повлияло на итоговое распределение баллов.

По завершении голосования организаторы объявили результаты национального жюри и телезрителей. Теперь стало известно, кому именно Украина отдала свои баллы в финале конкурса.

Евровидение 2026: за кого проголосовала Украина и кто получил максимум баллов

Солист украинской группы Ziferblat Даниил Лещинский стал представителем Украины на 70-м песенном конкурсе Евровидение 2026. В прямом эфире гранд-финала он объявил результаты голосования Украины за исполнителей на Евровидении 2026.

Для Лещинского это не первый опыт участия в конкурсе, ведь в 2025 году он уже представлял Украину как участник группы Ziferblat с композицией Bird of Pray, с которой коллектив занял 9-е место в финале.

За кого голосовала Украина в финале Евровидения 2026:

12 баллов — Мальта

10 баллов — Израиль

8 баллов — Молдова

Во время международного песенного конкурса Евровидение 2026, который состоялся в ночь на 16 мая в австрийском Вене, украинские зрители самые высокие оценки дали представителям Мальты, Румынии, Хорватии.

По результатам зрительского голосования из Украины:

12 баллов получила Мальта,

10 баллов — Румыния,

8 баллов — Хорватия,

7 — Дания,

6 — Норвегия,

5 — Израиль,

4 — Болгария,

3 — Сербия,

2 — Финляндия

1 — Чехия.

