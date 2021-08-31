У Сєвєродонецьку затримали агента ФСБ – він мав організувати вбивство фахівця ЗСУ – подробиці

У Сєвєродонецьку українська контррозвідка затримала бойовика, який за завданням ФСБ РФ повинен був організувати вбивство фахівця Збройних сил України з озброєнь.

За даними Служби безпеки України, зловмисник спеціально в’їхав на підконтрольну територію України і за завданням спецслужби РФ планував підірвати автомобіль з військовим.

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Для цього бойовик хотів використати саморобний вибуховий пристрій.

Таким чином російська спецслужба хотіла помститися українцеві за свідчення у одній зі справ СБУ щодо агентурної мережі ФСБ РФ, яку розкрили у лютому 2021 року.

Завданням цієї мережі було отримання і передання представникам спецслужби РФ інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері.

Однак співробітники СБУ затримали агента ФСБ під час реалізації відповідних планів. Тепер зловмисника чекають у суді.

Йому висувають звинувачення за трьома статтями КК України: замах на злочин, теракт та незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою.

Затриманому загрожує до 10 років в’язниці.