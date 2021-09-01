В Виннице 32-летний мужчина убил свою бывшую девушку, а затем уехал в родное село Голубовка и повесился на самодельном турнике за домом.

В кухне мужчина оставил предсмертную записку, в которой написал: Мама, прости. Нет Иры – нет меня.

О смерти 20-летней студентки полицейским сообщила 82-летняя пенсионерка, у которой девушка снимала комнату.

Ее в луже крови женщина обнаружила, когда вернулась вечером домой.

На теле погибшей эксперты насчитали более трех десятков ножевых ранений. Ирина Кузнецова скончалась от массивной кровопотери и повреждений внутренних органов.

Девушка училась в университете на факультете иностранных языков и работала.

По словам матери подозреваемого Татьяны Ивановой, ее сын Виталий был до умопомрачения влюблен в Ирину.

Пара даже некоторое время жила вместе в Виннице, однако у них случались ссоры. За несколько дней до убийства молодые люди окончательно разорвали отношения.

Мать не верит, что ее сын мог отважиться на убийство. Женщина говорит: на его одежде должны были быть следы крови. Такого же мнения и его товарищи-односельчане.

Однако винницкие соседи Ирины утверждают, что именно Виталия видели у ее дверей в день убийства.

Мужчина даже воспользовался телефоном соседки, чтобы девушка не распознала номер.

– Он сказал ей: Это я! Поскольку по ту сторону положили трубку, вернул телефон. Вид имел обычный, как будто и не волновался, – рассказывает винничанка Марина Лихогляд, которая одалживала телефон подозреваемому.

Сосед погибшей Юрий Дмитренко говорит, что мужчина якобы требовал от нее вернуть тысячу гривен.

Александр Кошолап отмечает, что молодые люди сначала ссорились в коридоре, а потом зашли в квартиру.

То, что именно житель Винницкой области причастен к смерти девушки, отмечает заместитель руководителя полиции Винницкой области Александр Остроглядов.

По его словам, во время проведения неотложных обысков обнаружили и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности этого человека к убийству.

Расследование сразу двух смертей продолжается по статье Умышленное убийство. Сейчас следователи выясняют мотивы, которые сподвигли мужчину лишить жизни свою возлюбленную.

Фото: Нацполиция