Вбивство у Вінниці

У Вінниці 32-річний чоловік вбив свою колишню дівчину, а потім поїхав до рідного села Голубівка й повісився на саморобному турніку за будинком.

У кухні чоловік залишив передсмертну записку, в якій написав: Мамо, пробач. Немає Іри – немає мене.

Про смерть 20-річної студентки поліцейським повідомила 82-річна пенсіонерка, у якої дівчина знімала кімнату.

Її в калюжі крові жінка виявила, коли повернулась увечері додому.

На тілі загиблої експерти нарахували понад три десятки ножових поранень. Ірина Кузнєцова померла від масивної крововтрати та ушкоджень внутрішніх органів.

Дівчина навчалася в університеті на факультеті іноземних мов та працювала.

За словами матері підозрюваного Тетяни Іванової, її син Віталій був до нестями закоханий в Ірину.

Пара навіть певний час жила разом у Вінниці, проте в них траплялися сварки. За кілька днів до вбивства молоді люди остаточно розірвали стосунки.

Мати не вірить, що її син міг наважитись на вбивство. Жінка каже: на його одязі мали б бути сліди крові. Такої ж думки і його товариші-односельці.

Однак вінницькі сусіди Ірини стверджують, що саме Віталія бачили біля її дверей у день убивства.

Чоловік навіть скористався телефоном сусідки, аби дівчина не розпізнала номер.

– Він сказав їй: Це я! Оскільки на тому боці поклали слухавку, повернув телефон. Вигляд мав звичайний, наче й не хвилювався, – розповідає вінничанка Марина Лихогляд, яка позичала телефон підозрюваному.

Сусід загиблої Юрій Дмитренко говорить, що чоловік нібито вимагав від неї повернути тисячу гривень.

Олександр Кошолап зазначає, що молоді люди спершу сварились у коридорі, а потім зайшли до квартири.

Те, що саме житель Вінницької області причетний до смерті дівчини, зазначає заступник керівника поліції Вінницької області Олександр Остроглядов.

За його словами, під час проведення невідкладних обшуків виявили та вилучили речові докази, що свідчать про причетність цієї особи до вбивства.

Розслідування одразу двох смертей триває за статтею Умисне вбивство. Наразі слідчі з’ясовують мотиви, з яких чоловік позбавив життя свою кохану.

Фото: Нацполіція