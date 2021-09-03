В Черновцах женщина пыталась избить мэра прямо во время сессии

В Черновцах 2 сентября во время сессии городского совета неизвестная женщина пыталась избить городского голову Романа Кличука. Правоохранители составили протокол за мелкое хулиганство.

Женщина ворвалась в зал прямо во время сессии. Она веля себя неподобающе, выкрикивая ненормативную лексику. Затем она вскарабкалась на трибуну и несколько раз попыталась ударить мэра документами, которые держала в руке. Мэр пытался уклониться от ударов.

В это же время депутаты пытались выяснить, по какому поводу женщина пришла на сессию, а также успокоить ее. Женщина кричала: “Вы меня достали!”.

Секретарь городского совета вызвала полицию. Позже женщину вывели из помещения.

Правоохранители составили протокол — женщине могут присудить штраф от 50 до 119 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее в Киеве 39-летняя женщина жестоко избила 28-летнего мужчину до потери сознания в одном из местных кафе.

Инцидент произошел возле кафе на Оболонской площади. Пострадавшего госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки.

Фото: Роман Кличук

Источник: Промінь