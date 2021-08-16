16 серпня у Києві 39-річна жінка жорстоко побила 28-річного чоловіка до втрати свідомості в одному із місцевих кафе. Наразі правоохоронці відправили її на цілодобовий домашній арешт.

Інцидент стався біля кафе на Оболонській площі. Спочатку між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт.

Однак, як встановили поліцейські, під час словесної сутички між компаніями жінка розпочала бійку.

Вона кілька разів вдарила одного з хлопців по голові та тулубу. Після цього 28-річний житель столиці впав та втратив свідомість.

Потерпілого госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки.

Жінку затримали. Як з’ясували правоохоронці, вона уродженка Полтавської області.

Їй вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

На час досудового розслідування вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.