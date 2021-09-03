У Чернівцях жінка намагалася побити мера прямо під час сесії

У Чернівцях 2 вересня під час сесії міської ради невідома жінка намагалася побити міського голову Романа Клічука. Правоохоронці склали протокол за дрібне хуліганство.

Жінка увірвалася в зал прямо під час сесії. Вона поводилася неналежно, вигукувала ненормативну лексику. Потім вона видерлася на трибуну й кілька разів спробувала вдарити мера документами, які тримала в руці. Мер намагався ухилитися від ударів.

Водночас депутати намагалися з’ясувати, з якого приводу жінка прийшла на сесію, а також заспокоїти її. Жінка кричала: “Ви мене дістали!”.

Секретар міської ради викликала поліцію. Пізніше жінку вивели з приміщення.

Правоохоронці склали протокол – жінці можуть присудити штраф від 50 до 119 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше в Києві 39-річна жінка жорстоко побила 28-річного чоловіка до втрати свідомості в одному з місцевих кафе.

Інцидент стався біля кафе на Оболонській площі. Постраждалого госпіталізували із закритою травмою грудної клітини, живота, розривом селезінки та нирки.

Фото: Роман Клічук

Джерело: Промінь