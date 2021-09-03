В Кропивницком избрана мера пресечения женщине, которая 1 сентября на смерть сбила многодетную мать. ДТП произошло в городе Светловодск Кировоградской области.

Виновница смертельной аварии Татьяна Вишневская 60 суток будет находиться под стражей с правом внесения залога в размере 340,5 тыс. грн. Адвокат подозреваемой просил для нее арест, ведь она получила травмы в результате ДТП и не может самостоятельно передвигаться.

На слушании Вишневская находилась в инвалидной коляске, женщина раскаялась перед судьями. Она плакала и рассказала, что двигалась со скоростью 60 км/ч хотела объехать ежа, выехала на встречную полосу и не увидела женщину на тротуаре.

— На моей стороне движения еж перебегал дорогу, я хотела просто объехать. Я выехала на встречную полосу, там не было автомобилей, ничего, и услышала потом звук такой, как хлопок. Далее я уже помню, как у меня нижняя часть тела зажата в авто, а верхней я вылетела в свое стекло.

Водитель призналась, что не знает, как произошла авария, а пришла в себя после этого только в больнице, и то не сразу поняла, что случилось.

Против Татьяны Вишневской открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК). Женщине грозит заключение от трех до восьми лет.

Подробности аварии в Светловодске

Смертельное ДТП в городе Светловодск произошло около 4.00 1 сентября. Водитель на автомобиле Mazda грубо нарушила правила дорожного движения, двигаясь в населенном пункте в темное время суток со скоростью около 80-90 км/ч.

Она выехала на тротуар и сбила женщину 1994 года рождения. После этого автомобиль врезался в стену торгового центра. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. У нее осталось трое детей, одного из которых она должна была вести на следующий день в 1 класс.

В салоне авто Mazda также находилось трое пассажиров. Они также получили телесные повреждения и были госпитализированы. У водителя Mazda — перелом голени со смещением.

Что известно о виновнице аварии

По данным СМИ, жительница Светловодска Татьяна Вишневская является известной личностью среди местных.

Ей 28 лет, а на выборах в 2020 году она баллотировалась в городской совет от Партии Шария. По предварительным данным, алкотестер на месте аварии не показал в ее крови наличие алкоголя, но анализы дополнительно взяли на экспертизу.

Источник: Ленинский районный суд Кропивницкого