Космическая ракета Alpha украинско-американской частной компании Firefly Aerospace взорвалась после нескольких минут полета.
Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc
— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021
Миссия была прервана из-за аномалии.
В Firefly Aerospace заявляют, что проведут специальное расследование, чтобы установить точную причину аварии.
В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Удалось достичь этого, в частности, благодаря тому, что представители компании расчистили территорию, чтобы минимизировать риск для сотрудников Firefly, персонала базы и широкой общественности.
Запуск ракеты состоялся в 04.59 по киевскому времени.
Стартовой площадкой стала база Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.
Источник: Firefly Aerospace
Фото: Firefly Aerospace