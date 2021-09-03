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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Украинско-американская ракета Alpha взорвалась через несколько минут после запуска

Украинско-американская ракета Alpha взорвалась через несколько минут после запуска

Космическая ракета Alpha украинско-американской частной компании Firefly Aerospace взорвалась после нескольких минут полета.

Миссия была прервана из-за аномалии.

В Firefly Aerospace заявляют, что проведут специальное расследование, чтобы установить точную причину аварии.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Удалось достичь этого, в частности, благодаря тому, что представители компании расчистили территорию, чтобы минимизировать риск для сотрудников Firefly, персонала базы и широкой общественности.

Запуск ракеты состоялся в 04.59 по киевскому времени.

Стартовой площадкой стала база Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

Источник: Firefly Aerospace

Фото: Firefly Aerospace

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