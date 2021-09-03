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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Українсько-американська ракета Alpha вибухнула за кілька хвилин після запуску

Українсько-американська ракета Alpha вибухнула за кілька хвилин після запуску

Космічна ракета Alpha українсько-американської приватної компанії Firefly Aerospace вибухнула після кількох хвилин польоту.

Місія була перервана через аномалію.

У Firefly Aerospace заявляють, що проведуть спеціальне розслідування, щоб встановити точну причину аварії.

Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Вдалося досягти цього, зокрема, і завдяки тому, що представники компанії розчистили навколишню територію, щоб мінімізувати ризик для співробітників Firefly, персоналу бази та широкої громадськості.

Запуск ракети відбувся о 04.59 за київським часом.

Стартовим майданчиком стала база Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.

Джерело: Firefly Aerospace

Фото: Firefly Aerospace

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