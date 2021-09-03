Космічна ракета Alpha українсько-американської приватної компанії Firefly Aerospace вибухнула після кількох хвилин польоту.
Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc
— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021
Місія була перервана через аномалію.
У Firefly Aerospace заявляють, що проведуть спеціальне розслідування, щоб встановити точну причину аварії.
Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Вдалося досягти цього, зокрема, і завдяки тому, що представники компанії розчистили навколишню територію, щоб мінімізувати ризик для співробітників Firefly, персоналу бази та широкої громадськості.
Запуск ракети відбувся о 04.59 за київським часом.
Стартовим майданчиком стала база Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії.
Джерело: Firefly Aerospace
Фото: Firefly Aerospace