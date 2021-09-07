В Киеве женщина ударом в живот убила своего мужа во время пьяной ссоры. По предварительным данным, у них возник конфликт из-за семейного бюджета.

Инцидент произошел на улице Военной в Голосеевском районе.

Супружеская пара и еще один товарищ пришли к своему другу Александру на застолье.

Александр много выпил, и заснул. Но когда проснулся, то увидел — Андрей неподвижно лежал на диване.

Поэтому мужчина вызвал скорую и полицию. Медики, приехавшие на место, сразу констатировали смерть.

В то же время жена погибшего убеждала, что Андрей якобы прилег отдохнуть, но не проснулся.

При вскрытии эксперты выяснили, что у мужчины повреждено внутренний орган, вероятно, от избиения, что привело к гибели.

Полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его 43-летняя жена.

По версии следствия, Элла ударила любимого ногой в живот, вследствие этого у него разорвалась селезенка.

Товарищ, который стал свидетелем супружеской ссоры, говорит, что конфликт разгорелся якобы из-за семейного бюджета.

Следователи сообщили женщине о подозрении. Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Сейчас Элли грозит до 10 лет лишения свободы.