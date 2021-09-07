У Києві жінка ударом в живіт вбила свого чоловіка під час п’яної сварки. За попередніми даними, у них виник конфлікт через сімейний бюджет.

Інцидент стався на вулиці Військовій в Голосіївському районі.

Подружня пара та ще один товариш прийшли до свого друга Олександра на застілля.

Однак Олександр забаго вибив, тож заснув. Але коли прокинувся, то побачив – Андрій нерухомо лежав на дивані. Тож чоловік викликав швидку та поліцію.

Медики, приїхавши на місце, одразу констатували смерть.

Водночас дружина загиблого переконувала, що Андрій нібито приліг відпочити, але не прокинувся.

Під час розтину експерти з’ясували, що у чоловіка пошкоджено внутрішній орган, ймовірно від побиття, що призвело до загибелі.

Поліцейські встановили, що до смерті чоловіка причетна його 43-річна дружина.

За версією слідства, Елла вдарила коханого ногою в живіт, унаслідок цього у нього розірвалася селезінка.

Товариш, який став свідком подружньої сварки, каже, що конфлікт розгорівся начебто через сімейний бюджет.

Слідчі повідомили жінці про підозру. Суд відправив її під цілодобовий домашній арешт.

Наразі Еллі загрожує до 10 років позбавлення волі.