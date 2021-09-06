Новости Луцка: задержали мужчину, который жестоко убил приятеля — фото

В Луцке мужчина убил своего товарища во время застолья. Однако полиции он сообщил, что погибший якобы сам упал на нож и умер.
Инцидент произошел в одном из жилых домов города.
По данным правоохранителей, между двумя мужчинами во время употребления алкоголя возник конфликт.
Во время пьяного скандала 51-летний житель Луцка нанес несколько ударов ножом в голову, шею и туловище своему 39-летнему товарищу.
После этого мужчина сообщил в полицию, что в его квартире находится тело друга, который якобы сам наткнулся на нож и умер.
Во время следствия правоохранители обнаружили на теле погибшего несколько колото-резаных ранений.
Впоследствии полицейские выяснили, что именно заявитель лишил жизни товарища.
Однако он пытался избежать ответственности, поэтому сменил свою окровавленную одежду и вызвал полицию под предлогом несчастного случая.
Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Источник: Департамент уголовного розыска