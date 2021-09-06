Новости Луцка: задержали мужчину, который жестоко убил приятеля — фото

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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Ударил ножом в голову и шею: в Луцке мужчина жестоко убил приятеля во время застолья

Ударил ножом в голову и шею: в Луцке мужчина жестоко убил приятеля во время застолья

В Луцке мужчина убил своего товарища во время застолья. Однако полиции он сообщил, что погибший якобы сам упал на нож и умер.

Инцидент произошел в одном из жилых домов города.

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По данным правоохранителей, между двумя мужчинами во время употребления алкоголя возник конфликт.

Во время пьяного скандала 51-летний житель Луцка нанес несколько ударов ножом в голову, шею и туловище своему 39-летнему товарищу.

После этого мужчина сообщил в полицию, что в его квартире находится тело друга, который якобы сам наткнулся на нож и умер.

Во время следствия правоохранители обнаружили на теле погибшего несколько колото-резаных ранений.

Впоследствии полицейские выяснили, что именно заявитель лишил жизни товарища.

Однако он пытался избежать ответственности, поэтому сменил свою окровавленную одежду и вызвал полицию под предлогом несчастного случая.

Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Источник: Департамент уголовного розыска

Фото: Нацполиция

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