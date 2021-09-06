Новини Луцька: затримали чоловіка, який жорстоко вбив приятеля – фото

У Луцьку чоловік убив свого товариша під час застілля. Однак поліції він повідомив, що загиблий нібито сам впав на ніж і помер.

Інцидент трапився в одному з житлових будинків міста.

За даними правоохоронців, між двома чоловіками під час вживання алкоголю виник конфлікт.

Під час п’яного скандалу 51-річний житель Луцька завдав декілька ударів ножем у голову, шию і тулуб своєму 39-річному товаришу.

Після цього чоловік повідомив у поліцію, що у його квартирі лежить тіло друга, який нібито сам наштовхнувся на ніж та помер.

Під час слідства правоохоронці виявили на тілі загиблого кілька колото-різаних поранень.

Згодом поліцейські з’ясували, що саме заявник позбавив життя товариша.

Однак він намагався уникнути відповідальності, тому змінив свій закривавлений одяг та викликав поліцію під приводом нещасного випадку.

Наразі зловмисника затримано. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Джерело: Департамент карного розшуку