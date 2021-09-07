ДТП з українцями у Польщі – перші подробиці

Вранці 7 вересня у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в якому їхали громадяни України. Унаслідок аварії постраждали семеро українців.

Оновлено 13.56. Унаслідок ДТП в Польщі постраждали загалом дев’ять осіб, двоє з них у важкому стані. Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, консул вже відвідав трьох наших громадян в лікарні. У них пошкодження та переламані хребти.

– За інформацією, яку ми отримали від поліції, у мікроавтобусі, який їхав з України, було дев’ять осіб. Двоє – у важкому стані, семеро – середньої тяжкості, – пояснив Павлюк.

Як додав дипломат, за кермом мікроавтобуса був громадянин України.

За попередніми даними, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій, ймовірно, заснув за кермом, унаслідок чого і сталась аварія.

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі: постраждали семеро осіб / 2 фотографии

Інцидент стався поблизу міста Люблін у вівторок. Про це повідомляє Посольство України в Польщі.

У мікроавтобусі перебували восьмеро українців. Вони подорожували з України до польської держави.

Як повідомляють у відомстві, всіх сімох осіб, які постраждали внаслідок ДТП у Польщі, оперативно доставили до чотирьох госпіталів Любліна.

Відомо, що стан постраждалих середньої тяжкості. Наразі встановлюються контакти з їхніми родичами.

Для надання консульського супроводу та можливої допомоги постраждалим, до лікарні виїхав черговий консул.

Раніше, 24 липня, в Польщі також сталася ДТП з українцями. Унаслідок аварії легковика та мікроавтобуса постраждали всі люди, які перебували в салоні другого транспортного засобу, двоє громадян України загинули.

У салоні авто перебувало дев’ять осіб, серед яких семеро українців у віці від 39 до 54 років і двоє громадян Польщі віком 39 і 40 років. Вони прямували на роботу в будівельну компанію.

Джерело: Посольство України

Фото: KMPSP