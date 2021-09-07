Оккупанты на Донбассе закладывают мины возле линии соприкосновения — разведка

Оккупанты на Донбассе минируют местность неподалеку линии разграничения запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

— Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участками территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения, — сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко.

Она отметила, что такие действия боевиков создают дополнительную опасность для гражданского населения.

— Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения, — подчеркнула она.

Шевченко также рассказала, что интенсивное минирование местности приводит к потерям среди подконтрольных России боевиков. Такие случаи они пытаются скрыть и использовать информацию о фактах гибели на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации украинских военных.

Напомним, ранее оккупанты в очередной раз применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили два самодельных взрывных устройства на окраину населенного пункта Зайцево Донецкой области.