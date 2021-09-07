Окупанти на Донбасі закладають міни біля лінії зіткнення – розвідка

Окупанти на Донбасі мінують місцевість неподалік лінії розмежування забороненими міжнародними конвенціями протипіхотними мінами ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– Російські окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій та здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території у тилових районах неподалік від лінії зіткнення, – повідомила прес-секретар Міноборони Юлія Шевченко.

Вона зазначила, що такі дії бойовиків створюють додаткову небезпеку для цивільного населення.

– Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Зазначені дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, – підкреслила вона.

Шевченко також розповіла, що інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед підконтрольних Росії бойовиків. Такі випадки вони намагаються приховати та використовувати інформацію про факти загибелі на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації українських військових.

Нагадаємо, раніше окупанти вчергове застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули два саморобних вибухових пристрої на околицю населеного пункту Зайцеве Донецької області.