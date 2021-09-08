В Киеве задержали 28-летнего мужчину во время передачи следователю одного из районных управлений полиции $5 тыс.

Эти средства были первым траншем из обещанного “вознаграждения” правоохранителю.

В целом он предлагал следователю за $30 тыс. переквалифицировать уголовное производство в отношении себя, не привлекать к уголовной ответственности брата и вернуть изъятые во время обысков емкости с прекурсорами и оборудование нарколаборатории.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Пока же продолжаются первоочередные следственные розыскные действия.

Просил за себя и брата: в Киеве мужчина предлагал более $30 тыс. следователю / 4 фотографии

8 сентября Служба безопасности Украины вручила очередное подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета.

Вручение состоялось в одной из столичных больниц, куда подозреваемый приехал из Кропивницкого якобы на лечение.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса.

Предыдущее подозрение СБУ вручила начальнику по этой же статье, однако злоумышленника отпустили судьи прямо в зале заседаний.

Сотрудника НАУ вместе с посредником подозревают в вымогательстве $20 тыс. у директора одной из местных частных компаний.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура