У Києві затримали 28-річного чоловіка під час передачі слідчому одного з районних управлінь поліції $5 тис.

Ці кошти були першим траншем із обіцяної “винагороди” правоохоронцю.

Загалом він пропонував слідчому за $30 тис. перекваліфікувати кримінальне провадження щодо себе, не притягати до кримінальної відповідальності його брата та повернути вилучені під час обшуків ємності з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Поки ж тривають першочергові слідчі розшукові дії.

Просив за себе й брата: у Києві чоловік пропонував понад $30 тис. слідчому / 4 фотографии

8 вересня Служба безпеки України вручила чергову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету.

Вручення відбулось в одній із столичних лікарень, куди той приїхав із Кропивницького нібито на лікування.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу.

Попередню підозру СБУ вручила начальнику за цією ж статтею, однак зловмисника відпустили судді просто в залі засідань.

Співробітника НАУ разом із посередником підозрюють у вимаганні $20 тис. у директора однієї з місцевих приватних компаній.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура