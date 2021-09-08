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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Мексике сильное наводнение привело к гибели 17 человек в больнице

В Мексике сильное наводнение привело к гибели 17 человек в больнице

В мексиканском штате Идальго стихийное бедствие привело к гибели минимум 17 человек в медицинском учреждении в городе Тула. 15 из них болели коронавирусом.

Инцидент произошел 7 сентября. В результате наводнения в больнице отключилось электричество, было повреждено генератор.

По данным Mexico News Daily, 15 погибших болели коронавирусом. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Поэтому больные умерли из-за недостатка кислорода.

Из-за отключения электроснабжения, что вызвало наводнение, система подачи кислорода перестала функционировать. Это, вероятно, и привело к смерти пациентов.

В тот день в медучреждении работали около 104 человек, которые обслуживали 56 пациентов.

Более 20 других человек были эвакуированные работниками службы экстренной помощи.

По предварительным данным, наводнение возникла из-за проливных дождей, что вызвало выход реки Тула из берегов. Она протекает всего за 210 м от больницы.

В издании пишут, что вода в медучреждении не только затопила палаты пациентов, но и повредила генератор, который мог бы обеспечить альтернативный источник питания для кислородных аппаратов.

По словам губернатора штата Омара Фаяда, в общем от последствий стихии пострадал 31 691 житель региона. Около 2 тыс. домов разрушила стихия.

Сообщается, что для людей, которые вынужденно покинули свои дома, создали несколько временных убежищ.

Источник: Mexico News Daily

Фото: Depositphotos

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