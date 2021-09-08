У мексиканському штаті Ідальго стихійне лихо призвело до загибелі щонайменше 17 людей у медичному закладі в місті Тула. 15 з них хворіли на коронавірус.

Інцидент стався 7 вересня. Внаслідок повені в лікарні відключилася електрика, було пошкоджено генератор.

Vía @Ramiro_Escoto: Imágenes del #IMSS en #Tula #Hidalgo la madrugada de este Martes. personal Médico desaloja a pacientes en medio de la inundación provocada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/mCnz9UrCYj — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2021

За даними Mexico News Daily, 15 загиблих хворіли на коронавірус. Вони були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тому хворі померли через нестачу кисню.

Через відключення електропостачання, викликане повінню, система подачі кисню перестала функціонувати. Це, ймовірно, і призвело до смерті пацієнтів.

Того дня у медустанові працювали близько 104 людей, які обслуговували 56 пацієнтів.

Понад 20 інших осіб були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги.

#ENTERATE Tragedia de #Tula: Llega a 17 la cifra de muertos en clínica del #IMSS por graves inundaciones en #Hidalgo, informó el gobernador Omar Fayad https://t.co/68gYXEr9W5 pic.twitter.com/brnITQAFVS — Entérate México (@EnterateMexico_) September 7, 2021

За попередніми даними, повінь виникла через проливні дощі, що викликали вихід річки Тула з берегів. Вона протікає всього за 210 м від лікарні.

У виданні пишуть, що вода у медзакладі не лише затопила палати пацієнтів, але й пошкодила генератор, який міг би забезпечити альтернативне джерело живлення для кисневих апаратів.

За словами губернатора штату Омара Фаяда, загалом від наслідків стихії постраждав 31 691 житель регіону. Близько 2 тис. будинків зруйнувала стихія.

Повідомляється, що для людей, які вимушено залишили свої домівки, створили декілька тимчасових притулків.

Джерело: Mexico News Daily