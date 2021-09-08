Утром 8 сентября в России произошел взрыв газа в жилом доме. В результате инцидента минимум восемь человек пострадали, двое погибли.
Взрыв бытового газа произошел в среду в подмосковном Ногинске.
По предварительным данным, среди пострадавших двое детей 5 и 11 лет.
В результате взрыва в Ногинске разрушена часть многоэтажного дома — обрушилась часть внешней стены и перекрытия.
По данным местных СМИ, в общей сложности разрушено восемь квартир, еще 24 повреждены.
Сейчас всех жителей дома — более 170 человек — эвакуировали.
Сотрудники спасательных служб разбирают завалы. Вероятно, там еще могут быть люди.
Как сообщается, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их доставили в медучреждения.
Фото: Toтzе