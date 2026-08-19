Каждый водитель сталкивается с вопросом комплектации своего автомобиля. Кроме технических жидкостей и инструментов, особое внимание уделяется наличию средств безопасности, среди которых важное место занимает медицинская аптечка.

Факты ICTV узнавали, какой штраф за отсутствие аптечки в авто.

Могут ли выписать штрафы за отсутствие аптечки в машине

Пункт 31.4.7.е. ПДД Украины четко определяет перечень обязательного оборудования, которое должно быть в каждом механическом транспортном средстве. Среди этого перечня обязательно должна быть медицинская аптечка, а также огнетушитель и знак аварийной остановки (или мигающий красный фонарь).

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Таким образом, наличие аптечки в автомобиле является прямым требованием Правил дорожного движения.

Статья 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) определяет ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

Часть 1 статьи 121 КУоАП предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за управление транспортным средством, имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства (если это предусмотрено конструкцией), внешних световых приборов (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или другие технические неисправности.

Но прямого указания на штраф за отсутствие аптечки в этой части статьи нет.

Часть 2 статьи 121 КУоАП устанавливает ответственность за повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, и влечет за собой наложение штрафа в размере от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Какой штраф за отсутствие автомобильной аптечки

Хотя в статье 121 КУоАП прямо не упоминается штраф за отсутствие аптечки, инспектор патрульной полиции может квалифицировать это как “другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается”, ссылаясь на пункт 31.4.7.е) ПДД.

Какой штраф за отсутствие аптечки в авто:

Первое нарушение может привести к предупреждению (согласно части 1 статьи 121 КУоАП). Инспектор может выписать штраф в размере 340 грн .

. Если же лицо остановили в течение года еще один раз, но аптечку инспектор так и не увидел, то предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа 510-680 грн или лишения права управления транспортным средством на период от трех до шести месяцев.

Какой должна быть автомобильная аптечка

Медицинская аптечка первой помощи должна соответствовать ДСТУ 3961-2000 Аптечка медицинская автомобильная. Общие технические требования. Этот стандарт определяет обязательный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые должны содержаться в аптечке.

Основные составляющие автомобильной аптечки (согласно ГСТУ):

Бинт марлевый стерильный (разных размеров)

Бинт марлевый нестерильный (разных размеров)

Жгут кровоостанавливающий

Лейкопластырь бактерицидный

Салфетки марлевые стерильные

Раствор йода спиртовой 5% раствор йода

Раствор аммиака 10% (нашатырный спирт)

Средства для обезболивания (например, парацетамол)

Средства сердечные (например, нитроглицерин) — не обязательно, но рекомендовано

Ножницы

Булавки английские

Перчатки медицинские нестерильные

Пленка (клапан) для проведения искусственного дыхания

Термоодеяло

Справочник по оказанию первой медицинской помощи

Перечень вложений

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