Вранці 8 вересня у Росії стався вибух газу в житловому будинку. Унаслідок інциденту щонайменше вісім людей постраждали, двоє загинули.

Вибух побутового газу стався у середу в підмосковному Ногінську.

За попередніми даними, серед постраждалих двоє дітей віком 5 та 11 років.

Унаслідок вибуху в Ногінську зруйновано частину багатоповерхового будинку – обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття.

За даними місцевих ЗМІ, загалом зруйновано вісім квартир, ще 24 пошкоджено.

Наразі усіх жителів будинку – понад 170 осіб – евакуювали.

Працівники рятувальних служб розбирають завали. Ймовірно, там ще можуть бути люди.

Як повідомляється, усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Їх доставили до медзакладів.

Фото: Toтzе