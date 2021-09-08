Вранці 8 вересня у Росії стався вибух газу в житловому будинку. Унаслідок інциденту щонайменше вісім людей постраждали, двоє загинули.
Вибух побутового газу стався у середу в підмосковному Ногінську.
За попередніми даними, серед постраждалих двоє дітей віком 5 та 11 років.
Унаслідок вибуху в Ногінську зруйновано частину багатоповерхового будинку – обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття.
За даними місцевих ЗМІ, загалом зруйновано вісім квартир, ще 24 пошкоджено.
Наразі усіх жителів будинку – понад 170 осіб – евакуювали.
Працівники рятувальних служб розбирають завали. Ймовірно, там ще можуть бути люди.
Як повідомляється, усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості. Їх доставили до медзакладів.
Фото: Toтzе