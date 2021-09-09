В селе Глыбочок Звенигородского района ссора племянника и дяди завершилась убийством. Тело 45-летнего мужчины обнаружили в погребе.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 сентября.
Как установили эксперты, мужчина умер от тяжких телесных повреждений, которые ему нанес 29-летний племянник.
Задержанный рассказал правоохранителям, что конфликт возник потому, что дядя не захотел идти забирать картошку.
Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. В случае доказательства вины племяннику грозит до 15 лет тюрьмы.
Ему уже сообщили о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Изъятые с места происшествия вещественные доказательства изучают эксперты.
В этот же день в центре Черкасс четверо мужчин решали конфликт с помощью оружия.
Двух человек полицейским удалось задержать сразу. Еще двое пытались скрыться на автомобиле Nissan, однако транспортное средство заблокировали правоохранители.
У мужчин изъяли два предмета, похожие на пистолеты, предмет, похожий на автоматическое оружие типа АК, и автомобили Nissan и BMW, которым передвигались злоумышленники.
За хулиганство с применением оружия задержанным грозит до семи лет лишения свободы.