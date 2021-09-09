В центре Черкасс на улице Крещатик четверо мужчин решали конфликт с помощью оружия. Очевидцами происшествия стали прохожие и сотрудники патрульной полиции, прибывшие на вызов.

Двух человек полицейским удалось задержать сразу. Еще двое сели в автомобиль Nissan и пытались скрыться, однако транспортное средство заблокировали правоохранители.

Впоследствии один из злоумышленников сбежал на соседнюю улицу Дашкевича, где его догнали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия.

За содеянное задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

У мужчин изъяли два предмета, похожие на пистолеты, предмет, похожий на автоматическое оружие типа АК, и автомобили Nissan и BMW, на которых передвигались злоумышленники.

Причины конфликта сейчас выясняют правоохранители.

Кроме того, на месте происшествия продолжаются действия, направленные на документирование совершенного правонарушения.

6 сентября около 10.00 19-летняя девушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе №11.

В больницу с травмами госпитализировали учителя и заместителя директора.

8 сентября подозреваемую в покушении на убийство заключили под стражу на 60 суток до 5 сентября включительно.

Во время судебного заседания стало известно, что приступ ярости спровоцировали воспоминания девушки о многолетней травле, которую она пережила во время учебы в школе.

Глава адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец предполагает, что задержанную после исследования всех обстоятельств дела могут признать пострадавшей от другого преступления, в частности от травли, а использование арбалета квалифицируют как превышение необходимой самообороны.