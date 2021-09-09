У селі Глибочок Звенигородсього району сварка племінника та дядька завершилась вбивством. Тіло 45-річного чоловіка виявили в погребі.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції 8 вересня.

Як встановили експерти, чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень, які йому завдав 29-річний племінник.

Затриманий розповів правоохоронцям, що конфлікт виник через те, що дядько не захотів йти забирати картоплю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. У разі доведення вини племіннику загрожує до 15 років тюрми.

Йому вже повідомили про підозру та спрямували до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Вилучені з місця події речові докази вивчають експерти.

Цього ж дня в центрі Черкас четверо чоловіків вирішували конфлікт із використанням зброї.

Двох осіб поліцейським вдалося затримати відразу. Ще двоє намагалися втекти на автомобілі Nissan, однак транспортний засіб заблокували правоохоронці.

У чоловіків вилучили два предмети, схожі на пістолети, предмет, схожий на автоматичну зброю типу АК, та автомобілі Nissan і BMW, якими пересувалися зловмисники.

За хуліганство із застосуванням зброї затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.