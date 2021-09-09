ДТП в Килии — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Одещине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Килии 15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии

В Килии 15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии

В городе Килия Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних. 15-летний подросток на мопеде Honda сбил 7-летнюю девочку.

По данным полиции, ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе (на котором нет регулировщика, а светофор не работает или вообще отсутствует).

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Пострадавшую девочку госпитализировали в медицинское учреждение, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. По словам 15-летнего парня, который управлял мопедом, он не заметил пешехода и не успел затормозить.

Правоохранители внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас полицейские решают вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства (распределения согласно Уголовному процессуальному законодательству Украины между соответствующими правоохранительными органами).

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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