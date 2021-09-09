У Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Внаслідок загоряння ніхто зі студентів і співробітників не постраждав.

Інцидент трапився на вулиці Дегтярівській 49, що у Шевченківському районі. Вогонь виник у кімнаті на шостому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.

У кімнаті знищилися та пошкодилися меблі, особисті речі студентів, побутова техніка, рами для вікон. Стеля та стіни закоптилися.

На місце прибуло шість пожежних автомобілів і 25 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі в гуртожитку КНЕУ наразі невідома, її встановлюють.

У Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку КНЕУ / 4 фотографии

7 вересня сталася пожежа у гуртожитку Уманського університету. Внаслідок інциденту постраждало семеро осіб.

Частина з постраждалих студентів отруїлася чадним газом, решта отримали порізи від скла, коли намагалися вилізти на вулицю через вікно.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, причину займання встановлює слідство.