Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку КНЕУ

пожежа в КНЕУ

У Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Внаслідок загоряння ніхто зі студентів і співробітників не постраждав.

Інцидент трапився на вулиці Дегтярівській 49, що у Шевченківському районі. Вогонь виник у кімнаті на шостому поверсі дев’ятиповерхової будівлі.

У кімнаті знищилися та пошкодилися меблі, особисті речі студентів, побутова техніка, рами для вікон. Стеля та стіни закоптилися.

На місце прибуло шість пожежних автомобілів і 25 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Причина пожежі в гуртожитку КНЕУ наразі невідома, її встановлюють.

пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
пожежа в КНЕУ
У Києві сталася пожежа у студентському гуртожитку КНЕУ / 4 фотографии

7 вересня сталася пожежа у гуртожитку Уманського університету. Внаслідок інциденту постраждало семеро осіб.

Частина з постраждалих студентів отруїлася чадним газом, решта отримали порізи від скла, коли намагалися вилізти на вулицю через вікно.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, причину займання встановлює слідство.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка