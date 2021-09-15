После ДТП в Турции с участием украинцев в больнице остаются четверо граждан Украины. Остальные пострадавшие вернулись в гостиницы, где отдыхали.

Об этом сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов. По его словам, самые тяжелые травмы получили две женщины. У одной из них открытый перелом руки, ее уже прооперировали. У еще одной пострадавшей травмы позвоночника, сейчас она лежит в корсете.

— Госпитализировали четырех граждан Украины: двух женщин и двух мужчин. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и после оказания медицинской помощи их отправили в гостиницы. По прогнозам врачей, в конце недели состояние здоровья всех четырех позволит им вернуться в Украину, — рассказал консул.

13 сентября в Турции перевернулся автобус с украинцами. Водитель автобуса, в котором находились туристы, следовал из Бодрума в Денизли. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ прямо за рулем. Водитель потерял управление, и туристический автобус столкнулся со школьным маршрутным такси.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в результате аврарии 35 туристов из Украины получили травмы легкой и средней тяжести.