На Закарпатье группа подростков изнасиловала 14-летнюю девушку

В Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку.

Инцидент произошел еще 24 августа, сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно заявлению бабушки потерпевшей, которое было подано во вторник, 14 сентября, ее внучку изнасиловали трое парней, личности которых затем были установлены.

Ими оказались двое 15-летних и 14-летний односельчане потерпевшей.

В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по факту нарушения ч.3 ст.152 (Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц) УК Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы. Правоохранители уже обратились в суд с требованием заключить подозреваемых под стражу.

Девушке оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.