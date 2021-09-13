В Киеве 30-летний уроженец Луганской области в лифте дома изнасиловал 36-летнюю женщину. Злоумышленник намеренно зашел за потерпевшей в подъезд и угрожал ножом, если она будет сопротивляться.

В Национальную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в доме на проспекте Петра Григоренко неизвестный мужчина совершил против нее противоправные действия.

— Мужчина зашел за потерпевшим в подъезд, пригрозил ей ножом в лифте и совершил против ее воли действия сексуального характера, — рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Правоохранители посмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и смогли установить личность вероятного насильника. Вскоре полицейские выяснили местонахождение мужчины.

30-летнего уроженца Луганской области задержали. 36-летней потерпевшей оказали необходимую помощь и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье 152 (Изнасилование) УК Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения — он будет находиться под стражей без права внесения залога. За содеянное правонарушителю грозит заключение сроком до пяти лет.