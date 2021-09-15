Алексей Кавлак погиб в результате взрыва в Днепре — биография и что известно

Утром 15 сентября в Днепре взорвалось авто Nissan Primera, в результате чего погибли два человека. Одним из них был Алексей Кавлак — член совета общественной организации Украинский Легион.

Что известно о погибшем Алексее Кавлаке, и чем он занимался — в материале Фактов ICTV.

Алексею Кавлаку было около 40 лет. Он проживал в Киеве, был членом совета ОО Украинский Легион с 2015 года. Мужчина имел позывной Змей.

Алексей был инструктором с домедицинской помощи Легиона и 44-го учебного центра тактической медицины.

Кроме того, он основал проект Aid Brothers, с помощью которого учил оказывать первую помощь и спасать жизни до прибытия медиков.

Кавлак был еще участником и соорганизатором международного национально-патриотического проекта Нащадки Вільних.

Как инструктор Алексей часто выезжал на передовую, но непосредственно в боевых действиях не участвовал. Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал председатель Укрлегиона Алексей Санников.

По словам Санникова, у Алексея был совместный проект с ГСЧС Днепра по обучению спасателей, потому что он имел инструкторский сертификат по оказанию доврачебной помощи.

11 сентября Кавлак со своими коллегами с ОО приехал в Днепр на День города. Там они участвовали в нескольких мероприятиях. В частности, в мастер-классах по предоставлению домедицинской помощи.

12 сентября Алексей опубликовал последний пост в Facebook с Днепра с хэштегом: Ради каждой жизни.

Под этим постом — фото с изображениями, как проводят мастер-класс на улице города.

В интервью YouTube-каналу Plast Educational Center в августе 2020-го Алексей рассказывал, что главной целью Легиона является формирование защитника семьи, общины и общества, который берет на себя ответственность за все, что происходит в стране.

— Организация военной подготовки граждан к защите своей страны — это текущая задача ОО, а также наш непосредственный вклад в воплощение в жизнь проекта новой Украины, который только зарождается, — делился мужчина.

Взрыв прогремел в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого около 9.00. Два человека, которые были в машине — Дарья Гречищева и Алексей Кавлак — погибли.

В полиции предварительно заявили, что это был теракт. Но все обстоятельства и причины взрыва еще устанавливаются.

Фото: Алексей Кавлак