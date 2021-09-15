Олексій Кавлак загинув внаслідок вибуху в Дніпрі – біографія та що відомо

Вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто Nissan Primera, внаслідок чого загинуло дві людини. Одним із них був Олексій Кавлак – член ради громадської організації Український Легіон.

Що відомо про загиблого Олексія Кавлака, та чим він займався – у матеріалі Фактів ICTV.

Олексію Кавлаку було близько 40 років. Він проживав у Києві, був членом ради ГО Український Легіон із 2015 року. Чоловік мав позивний Змій.

Олексій був інструктором з домедичної допомоги Легіону та 44-го навчального центру тактичної медицини.

Окрім того, він заснував проект Aid Brothers, за допомогою якого вчить надавати першу допомогу і рятувати життя до прибуття медиків.

Кавлак був ще й учасником та співорганізатором міжнародного національно-патріотичного проекту Нащадки Вільних.

Як інструктор Олексій часто виїжджав на передову, але безпосередньо у бойових діях участі не брав. Про це у коментарі Фактам ICTV розповів голова Укрлегіону Олексій Санніков.

За словами Саннікова, у Олексія був спільний проект із ДСНС Дніпра щодо навчання рятувальників, адже він мав інструкторський сертифікат із надання долікарської допомоги.

11 вересня Кавлак зі своїми колегами з ГО приїхав до Дніпра на День міста. Там вони брали участь у кількох заходах. Зокрема, у майстер-класах із надання домедичної допомоги.

12 вересня Олексій опублікував останній пост у Facebook із Дніпра з гештегом: Заради кожного життя.

Під цим дописом – фото, на яких зображено, як проводять майстер-клас на вулиці міста.

В інтерв’ю YouTube-каналу Plast Educational Center у серпні 2020-го Олексій розповідав, що головною метою Легіону є формування захисника родини, громади і суспільства, який бере на себе відповідальність за все, що відбувається в країні.

– Організація військової підготовки громадян до захисту своєї країни – це поточне завдання ГО, а також наш безпосередній внесок у втілення в життя проекту нової України, який лише народжується, – ділився чоловік.

Вибух прогримів у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького близько 9.00. Двоє людей, які були в машині – Дар’я Гречищева та Олексій Кавлак – загинули.

У поліції попередньо заявили, що це був теракт. Але усі обставини та причини вибуху ще встановлюються.

Фото: Олексій Кавлак