Вибух у Дніпрі авто: подробиці про інцидент та загиблих, фото і відео

Сьогодні вранці у Дніпрі вибухнуло авто. Внаслідок цього загинуло дві людини – Дар’я Гречищева та Олексій Кавлак. У поліції попередньо заявили, що це був теракт.

Теракт у Дніпрі стався вранці. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Детальніше про вибух у Дніпрі, що відомо про загиблих та яка ситуація зараз – у матеріалі Фактів ICTV.

Коли стався вибух

У середу, 15 вересня, повідомлення про інцидент надійшло близько 9.00. Вибух прогримів в авто Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького навпроти лікарні №16.

На місце події одразу прибули рятувальна служба та поліція. О 09.25 пожежу ліквідували, а саме місце події обгородили задля безпеки.

Місцевий Telegram-канал опублікував відео. На кадрах видно, як біля тротуару горить автомобіль, а поруч припарковані ще дві автівки.

Повідомляли, що від ударної хвилі у сусідньому будинку навіть вибило шибки.

Унаслідок потужного вибуху загинуло дві людини, які були в салоні автомобіля.

Що відомо про загиблих Гречищеву та Кавлака

За даними правоохоронців, загинули дві людини – чоловік та жінка. На момент вибуху вони перебували у салоні автомобіля.

Серед загиблих була начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Про трагічну смерть жінки повідомили у ДСНС, написавши відповідний пост у Facebook.

У рятувальній службі Гречищеву згадують, як одну з найкращих співробітниць відомства. А відділ, який вона очолювала, був одним із найпотужніших серед усіх регіональних прес-служб ДСНС.

– Як керівник Дар’я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати гендерний напрямок у роботі свого управління – написали у прес-службі відомства.

Також відомо, що загибла була ще волонтеркою Червоного Хреста, де допомагала усім, хто потребував.

Смерть прес-секретаря ДСНС прокоментували й у Міністерстві внутрішніх справ.

– Це важка втрата не лише для рідних, а й для всіх працівників системи МВС, – зазначили у відомстві.

Іншим загиблим виявився Олексій Кавлак. Про це написали в Українському Легіоні.

Кавлак був членом Ради ГО Український Легіон, інструктором з домедичної допомоги, засновником проекту Aid Brothers, інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту Нащадки Вільних.

– Навчав військових, поліцію, цивільних людей. Останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в місті Дніпро, – повідомили в організації.

В Укрлегіоні зазначили, що Гречищеву він добре знав. Вони спільно працювали над проектом у Дніпрі.

– Більшість рідних Олексія живуть у Києві, а сам він останнім часом більше перебував у Дніпрі. Там він мав спільний проект із ДСНС міста щодо навчання рятувальників, бо мав інструкторський сертифікат із надання долікарської допомоги. Як інструктор часто виїжджав на передову, але у бойових діях участі не брав. Членом Ради Укрлегіону був із 2015 року, – говорить у коментарі Фактам ICTV голова ГО Український легіон Олексій Санніков.

Вибух у Дніпрі розглядають як теракт

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Наразі встановлюються усі обставини події. Причина вибуху поки що невідома.

Фото: ДСНС, Інформатор, Олексій Кавлак