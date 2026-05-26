Июнь 2026 года начнется с убывающей Луны. Согласно лунному календарю, первая половина месяца больше подходит для завершения дел и подведения итогов, а после новолуния (15 июня) энергия будет постепенно нарастать.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на июнь 2026 года, чтобы вы могли заранее определить благоприятные, нейтральные и опасные дни месяца.

Фазы Луны в июне 2026 года

1–7 июня – убывающая Луна.

8 июня – последняя четверть.

9-14 июня – убывающая Луна.

15 июня – новолуние.

16-21 июня – растущая Луна.

22 июня – первая четверть.

23-29 июня – растущая Луна.

30 июня – полнолуние.

Лунный календарь на июнь 2026 года – благоприятные дни

Наиболее благоприятными датами июня будут 2, 5, 6, 13, 21 и 25 июня.

2 июня – удачный день для общения, финансовых вопросов, смены работы, поездок и личных дел. В то же время лучше избегать споров и напряженных разговоров.

5 июня – сильный день для новых начинаний, денежных операций, творчества, работы с недвижимостью и больших планов. Хорошо браться за дела, требующие решительности.

6 июня – благоприятный день для активных действий, поездок, физической нагрузки, домашних дел и важных решений. Также дата подходит для коллективной работы и новых контактов.

13 июня – хороший день для творчества, обучения, финансовых решений, работы над проектами и дел, требующих внутреннего равновесия.

21 июня – день интуиции, обучения, общения и творчества. Подходит для умственной работы, личных бесед, планирования и дел, требующих внимательности.

25 июня – благоприятный день для новых начинаний, бизнеса, смены работы, семейных дел и долгосрочных проектов. В то же время стоит избегать конфликтов и импульсивных решений.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на июнь 2026 года

Для новых начинаний: 2, 5, 6, 13, 16, 21, 25.

Для планирования бюджета, финансовых операций и смены работы: 2, 5, 6, 13, 21, 22, 25.

Для поездок и путешествий: 1, 2, 6, 7, 16, 21, 22, 26, 28.

Для творчества и спорта: 5, 6, 13, 19, 21, 22, 25.

Для отдыха: 2, 6, 7, 13, 16, 21, 25, 28.

Для свиданий и признаний в любви: 2, 6, 7, 16, 21, 25.

Для помолвки и свадьбы: 2, 6, 13, 21, 22, 25.

Неблагоприятные дни в июне 2026 года

Опасными датами по лунному календарю будут 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27 и 30 июня.

Эти дни могут быть напряженными, поэтому лучше не планировать важных решений, резких перемен, конфликтных разговоров и дел, требующих максимальной собранности.

В такие дни стоит сосредоточиться на текущих задачах, не торопиться с выводами и не брать на себя лишнего. Лучше завершать начатое, восстанавливать силы и отложить рискованные шаги на более благоприятный период.

